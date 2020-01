Kleine Unternehmen sollen eigentlich von der Belegpflicht ausgenommen werden: Offenbar lehnen die Finanzverwaltungen Ausnahmeanträge aber regelmäßig ab.

Das Handwerk hat Finanzminister Olaf Scholz hat zu Änderungen bei der Bonpflicht aufgefordert. In einem Brief der Spitze des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) an den SPD-Politiker wird Scholz "eindringlich" darum gebeten, für praxistaugliche Regelungen einzutreten und diese kurzfristig mit den Bundesländern abzustimmen.

Die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Belegausgabepflicht habe bei "bargeldintensiven Gewerken" zu großem Unverständnis und erheblichen bürokratischen Mehrbelastungen geführt. Der ZDH unterstütze jede verhältnismäßige und zielgerichtete Maßnahme zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, heißt es. Eine Belegpflicht ...

