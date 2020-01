In Sachen Absatz haben die deutschen Premiumhersteller noch einen großen Vorsprung vor dem kalifornischen Elektropionier. An der Börse aber hat Tesla inzwischen überholt.

An der Börse ist die Sache schon klar. Seit Anfang Dezember ist der Elektroautohersteller Tesla mehr wert als die deutschen Premiumhersteller Daimler, BMW und Audi. Die anhaltende extreme Kursrally der Tesla-Aktie hat den Kaliforniern zudem seither einen satten Vorsprung eingebracht. Mit 83 Milliarden Euro Marktkapitalisierung sind die Kalifornier Daimler (50) und BMW (46) in kurzer Zeit weit enteilt. Dazu passt, dass Daimler Investoren gerade erst beichten musste, dass weitere Milliardenkosten im Zusammenhang mit Dieselmotoren drohen. Der ohnehin tief gefallene Kurs gab in der Folge weiter nach.

Emporkömmling Tesla hingegen schreibt zwar nach wie vor Verluste, macht aber auf dem Weg aus den roten Zahlen Fortschritte und konnte den Kapitalmarkt mit starken Auslieferungszahlen überzeugen. Gut für Investoren: Sie haben ihren Einsatz auf Euro-Basis binnen des vergangenen halben Jahres verdoppeln können. Dass die Aktie so extrem stieg, dürfte allerdings neben guten Nachrichten auch damit zu tun haben, dass zuvor zahlreiche Investoren auf einen Absturz der Tesla-Aktie spekuliert hatten. ...

