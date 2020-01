Bislang reagierte der Goldpreis kaum auf die wachsenden Sorgen, dass der grassierende Corona-Virus die globale Wirtschaft bremsen könnte.Offensichtlich wollen die Akteure an den Goldmärkten erst einmal abwarten, was die neue Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde hinsichtlich der künftigen Strategie in der Geldpolitik verkünden wird. Um 13.45 Uhr werden die offiziellen Statements der EZB veröffentlicht und um 14.30 Uhr findet dann eine Pressekonferenz mit Christine Lagarde ...

