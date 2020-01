FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im Verlauf leichter. Die Richtung geben die Börsen in Asien vor. Damit rückt das Kontrakthoch bei 13.639 Punkten vom Vortag in weitere Ferne. Eine erste Unterstützung sehen Charttechniker im Bereich 13.380 bis 13.400 Punkten, in dem sich mehrere Hoch- und Tiefpunkte befinden.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 23 auf 13.460 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.495,5 und das Tagestief bei 13.429 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.128 Kontrakte.

January 23, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)

