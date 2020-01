Staatschefs aus 18 Ländern werden an der Konferenz in München teilnehmen. Auch Chinas Außenminister Wang Yi wird erwartet - trotz Differenzen mit Heiko Maas.

Nordkorea wird in diesem Jahr erstmals einen Regierungsvertreter zur Münchner Sicherheitskonferenz schicken. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass der stellvertretende Außenminister Kim Son Gyong beim weltweit renommiertesten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik vom 14. bis 16. Februar erwartet werde.

Er rechne auch mit der Teilnahme des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif. Aus den USA hat sich neben Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper die Sprecherin des Repräsentantenhauses und scharfe Widersacherin von US-Präsident Donald Trump, Nancy Pelosi, angekündigt.

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr zum 56. Mal statt. Bisher haben 18 Staatschefs, 12 Regierungschefs und 70 Außen- und Verteidigungsminister ihr Kommen zugesagt. "Das Interesse an der Konferenz ist größer denn je. Wir haben allerdings schon in den letzten Jahren Kapazitätsgrenzen erreicht", betonte Ischinger. Deswegen wolle man die Zahl der Teilnehmer nicht noch weiter steigen lassen.

Nordkorea wurde nach Ischingers Angaben in diesem Jahr erstmals zur Sicherheitskonferenz eingeladen. "Ich bin der Meinung, wenn Nord- und Südkorea über eine Entspannung verhandeln ...

