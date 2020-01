Fenergo går i spissen for KYC-verktøy og reduserer kostnadene for overholdelse

e-KYC Connect standardiserer KYC-data for bransjens beste praksis

DUBLIN, Irland, 23 Januar 2020 /PRNewswire/ -- Fenergo, den ledende leverandøren av digitale Client Lifecycle Management-løsninger (CLM) for finansinstitusjoner, kunngjør i dag lanseringen av Fenergo e-KYC Connect, en løsning som gjør det mulig for finansinstitusjoner for å maksimere effektiviteten og økonomiske fordelene ved KYC-verktøystjenester (know your customer / kjenn din kunde). En del av Fenergos Digital Client Orchestration-løsning, e-KYC Connect, gjør det mulig for finansinstitusjoner som abonnerer på et KYC-verktøy, å dele, få tilgang til og verifisere KYC-data umiddelbart.

Finansinstitusjoner ble bøtelagt 26 milliarder dollar for brudd på KYC og anti-hvitvasking (AML) det siste tiåret, og rådende ineffektivitet er ansvarlig. Verktøy som understøttes av et lager av standardiserte data, kan løse denne effektivitetsutfordringen ved å strømlinjeforme og utvide hele KYC-samsvarsprosessen.

Med de ensartede datastandardene dette medbringer, kan finansinstitusjoner og andre verktøymedlemmer, inkludert offentlige etater, raskt og enkelt få tilgang til, dele og gjenbruke verifiserte KYC-data fra verktøyet for å få fart på onboarding av klienter, redusere kostnadene, sikre myndighetssikkerhet og samtidig forbedre kundeopplevelsen. e-KYC Connect gir en selvbetjeningsportal der sluttkunden kan laste opp KYC-dokumenter og samtykke for at dataene deres skal deles i et KYC-verktøysnettverk av finansinstitusjoner. Denne enkle klientvisningen lar kunden raskt og sømløst kjøpe et finansielt produkt eller åpne en konto med andre finansinstitusjonsabonnenter.

Niall Twomey, teknologisjef, Fenergo: "KYC-verktøy skal i prinsippet gi enorme effektivitetsgevinster for konsortier av finansinstitusjoner og andre organisasjoner, men suksess er avhengig av ensartede datastandarder for alle deltakere. Uten standarder og beste praksis blir datakvaliteten redusert, noe som gjør verifisering krevende og kostbart. Alt dette har store konsekvenser for sluttkundens opplevelse. Med Fenergos e-KYC Connect kan finansinstitusjoner som er en del av et verktøysnettverk, legge et solid fundament med standardiserte data av høy kvalitet som enkelt kan deles av alle medlemmer av et KYC-verktøy for rask, friksjonsfri onboarding og reguleringssikkerhet."

Fenergos klient, Bahrains Electronic Network for Financial Transactions (BENEFIT), bruker e-KYC Connect til å forenkle og effektivisere KYC-prosesser for sitt nettverk av abonnenter. Klikk her for den fullstendige casestudievideoen.

Om Fenergo

Fenergo er den digitale tilretteleggeren for klient- og reguleringsteknologi for finansielle tjenester. Det gir digital Client Lifecycle Management (CLM) programvareløsninger for finansinstitusjoner inkludert bedrifts- og institusjonsbanker, forretningsbank og detaljhandelbank, kapitalforvaltning og servicetjenester til verdipapirutstedere, privat bankvirksomhet og formuesforvaltning. Teller 70+ globale finansinstitusjoner som kunder, og den prisbelønte CLM-pakken forvandler digitalt hvordan finansinstitusjoner administrerer klienter; fra innledende onboarding til KYC/AML og forskriftsoverholdelse, til datastyring og pågående KYC-gjennomganger og oppdateringer under livssyklusen. Fenergo CLM gir finansinstitusjoner mulighet til å levere en raskere, kompatibel og digital kundeopplevelse, samtidig som de oppnår en enkelt klientvisning på tvers av kanaler, produkter, forretningsområder og jurisdiksjoner. Fenergo er raskt i ferd med å bli KYC-ryggraden for banker, der et felles sett med Fenergo KYC-tjenester blir utnyttet på tvers av banken uavhengig av forretningsvertikal, produkt, jurisdiksjon eller klienttype. Denne ryggraden erstatter økende kompleksitet med veldesignet enkelhet.