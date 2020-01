Die iranische Regierung hat Interesse an Gesprächen mit Saudi-Arabien über eine Entspannung. Zuvor hatte es entsprechende Signale aus Riad gegeben.Teheran / Riad - Die iranische Regierung hat nach den Worten von Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif Interesse an Gesprächen mit Saudi-Arabien über eine Entspannung zwischen den zerstrittenen Nachbarstaaten. Zuvor hatte es entsprechende Signale aus Riad gegeben. "Iran ist ebenfalls an Gesprächen mit seinen Nachbarn interessiert", sagte Sarif laut Aussenamtssprecher Abbas...

