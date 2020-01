Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Investoren treffen heute auf ein großes Angebot an Emissionen seitens der Schatzämter in Spanien und Frankreich, so die Analysten der Helaba.Der Renditevorsprung von SPGBs gegenüber Bunds mit zehn Jahren Laufzeit liege momentan bei 68 Basispunkten. Damit setze sich die Aufwärtsbewegung seit dem Juli letzten Jahres fort. Der 10J-Spread zwischen französischen und deutschen Staatspapieren enge sich seit Anfang 2019 im Trend ein und liege aktuell bei 26 Basispunkten. (23.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...