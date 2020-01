Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwischen September 2018 und September 2019 hat die Norges Bank den Leitzins in vier Schritten um insgesamt 100 BP angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 1,50% liege die "Sight Deposit Rate" damit wieder auf dem Niveau, das zuletzt zwischen März 2012 und Dezember 2014 Bestand gehabt habe. Zum Zeitpunkt der letzten Notenbanksitzung vom Dezember 2019 hätten die norwegischen Währungshüter ein schwächer als erwartetes Niveau der Krone vermerkt, gleichzeitig aber auch ein schwächeres BIP-Momentum konstatiert. Per saldo ergebe sich dadurch die Gesamteinschätzung der Norges Bank, dass die Inflation (Dezember: 1,8% gg. Vj.) auf absehbare Zeit im Zielbereich der Notenbank von "nahe 2%" verbleibe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Leitzins 2020 auf dem aktuellen Niveau verbleibe. ...

