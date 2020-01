Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) dürfte sich heute oberhalb der September-Abwärtstrendlinie halten, denn wir gehen davon aus, dass die EZB ihren Lockerungsbias beibehalten wird, so die Analysten der Helaba.Die Indikatoren im Tageschart würden zudem auf eine verbesserte Lage hinweisen. Somit könnte sich die Erholung jenseits der 55-Tagelinie bei 172,18 fortsetzen. Weitere Widerstände lägen bei 173,43 (38,3%-Retracement) und bei 173,67 (100-Tagelinie). Haltemarken seien an der 21-Tagelinie bei 171,58 und in der Zone 171,35/46 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 171,60 und 172,70. (23.01.2020/alc/a/a) ...

