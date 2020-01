München (ots) -- "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": mit 7,3 % MA(14-49 Jahre) zur Prime Time- Im Anschluss: "Lecker Schmecker Wollny" mit 6,8 % MA (14-49Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,5 % Am gestrigen Mittwochabend erreichte die Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" 7,3 % MA bei den 14-49-Jährigen und 10,1 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,21 Millionen Zuschauer gesamt interessierten sich für die Vorbereitungen zur Einschulung der kleinen Celina-Sophie. Im Anschluss daran erzielte eine neue Folge "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" mit 6,8 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 11,3 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) gute Werte.Bis zu 1,19 Millionen Zuschauer gesamt wollten wissen, ob Mama Silvia es schafft, ihrer Familie ein leckeres und günstiges 3-Gänge-Menü für lediglich zwei Euro pro Person zuzubereiten.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,5 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.01.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationSarah Winter089 - 64185 0sarah.winter@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4500100