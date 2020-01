KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 24. März sein Urteil zu den milliardenschweren Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Das teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Kläger werfen der Notenbank vor, verbotenerweise Wirtschafts- statt Währungspolitik zu betreiben und klammen Eurostaaten finanziell unter die Arme zu greifen. (Az. 2 BvR 859/15 u.a.)



Die EZB will Konjunktur und Inflation im Euroraum auf die Sprünge helfen. Das umstrittene Programm war zwar vorübergehend heruntergefahren worden, nachdem die Notenbank darüber bis Ende 2018 rund 2,6 Billionen Euro in die Märkte gepumpt hatte. Zum 1. November wurden die Käufe aber wiederaufgenommen, mit einem Volumen von monatlich 20 Milliarden Euro. Verhandelt wurde im Juli 2019./sem/DP/fba

