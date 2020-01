FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind leichter in den Handel am Donnerstag gestartet. Die Anleger werden mit den Nachrichten über die Verbreitung des Coronavirus vorsichtiger. In Asien schlossen die Börsen teils deutlich leichter. Denn momentan ist nicht abzusehen, welche Gefahr von dem Virus ausgeht. Die extremen Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung der Virusausbreitung wecken die Sorge, das Ereignis könnte unterschätzt worden sein. China hat die als Ursprung vermutete Stadt Wuhan von der Außenwelt abgesperrt.

"Positiv muss man aber sagen, dass China damit signalisiert, wirklich alles zur Eindämmung zu tun", sagt ein Händler. An den Börsen in China wird am Freitag nochmals gehandelt, dann verabschiedet sich das Land in das Neujahrsfest. Dies bedeutet, dass die Anleger an den dortigen Börsen erst nach einer Woche wieder handeln können. Wie sich die Situation bis dahin entwickelt, kann momentan wohl kaum jemand einschätzen. Der DAX notiert im frühen Handel 0,5 Prozent tiefer bei 13.444 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent nach unten.

EZB bestätigt Geldpolitik und diskutiert Strategie

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte am Mittag seine Geldpolitik unverändert lassen und offiziell den Startschuss für die Diskussion über die künftige geldpolitische Strategie geben. Analysten erwarten, dass der Rat weder die Leitzinsen, noch das Volumen der monatlichen Nettoanleihekäufe oder die sie betreffende Forward Guidance ändern wird. Gesprächsstoff für die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde dürfte die nun beginnende Diskussion über die künftige geldpolitische Strategie liefern. Die Devisenstrategen der Commerzbank gehen davon aus, dass die EZB keinen Impuls für den Euro liefern wird.

Investoren würden Lufthansa Technik lieben

Positiv werten Händler Presseberichte über einen eventuellen Börsengang der Wartungssparte Lufthansa Technik. "Investoren würden einen so stabilen Cash-Flow-Bringer lieben", sagt ein Händler. Die separierte Aktie würde dann auch die höhere Aktienbewertung wie eine MTU bekommen und nicht unter den Abschlägen eines Hochzyklikers wie der Lufthansa leiden. Die Summe aus einzeln notierter Lufthansa-Technik und Lufthansa-Touristen wäre mehr wert als die jetzige Lufthansa allein. "Die Story wird aber erst richtig gespielt, sobald die Unsicherheiten um den China-Virus vorbei sind", so ein anderer Händler. Zumindest bis zum Ende der Reisetätigkeiten um das chinesische Neujahr dürfte dies noch belasten. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Als Belastung für Hochtief (minus 7,7 Prozent) werten Händler die Ankündigung der Australien-Tochter Cimic, keine Abschlussdividende für 2019 zu zahlen. "Hochtief-Aktien hatten einen guten Lauf, da wird man Gewinne mitnehmen wollen", sagt ein Händler. Vor allem der Verkauf der Minderheitsbeteiligung an BIC Contracting (BICC) dürfte belasten, da er zu einer Neubewertung führt. Dies belaste in 2020 den Cashflow mit 400 Millionen Euro. Der Aktienkurs von Cimic brach an der Börse in Sydney um 20 Prozent ein.

Die Aktien von STMicroelectronics legen nach Zahlen um 5 Prozent zu. Im vierten Quartal hat STMicro laut der Citigroup beim Umsatz um 2 Prozent oberhalb der Prognose gelegen. Dies gehe vor allem auf das Konto der starken Sparte AMS und hier wohl vor allem der bildgebenden Verfahren. Beim Gewinn je Aktie sei die Erwartung sogar noch deutlicher übertroffen worden, was unterstützt worden sei unter anderem durch die günstigere Steuerquote.

Nachdem der Wettbewerber Cropenergies bereits starke Zahlen vorgelegt hatte, erhöhte nun auch Verbio den Ausblick. Dabei verweist das Unternehmen auf die gute Nachfrage. Für die Aktie geht es um 13 Prozent nach oben.

