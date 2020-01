Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) zweifelt nach der kritischen Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung am Gelingen der Grundrente. "Die verfassungsrechtlichen Bedenken und die Probleme bei der Umsetzung wiegen so schwer, dass die Umsetzung der Grundrente immer unrealistischer wird", sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe. Die Kritik der Rentenversicherung sei ein "schwerer Schlag für den Arbeitsminister".

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU/CSU forderte, dass statt der Grundrente ein Freibetrag in der Grundsicherung geschaffen werden solle. Diese Lösung sei "schnell umsetzbar" und würde den Betroffenen sofort helfen. "Dann wären alle derzeitig diskutierten Probleme vom Tisch und wir würden zielgerichtet helfen", sagte Linnemann. Kritik an der Grundrente übte auch der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban. "Die Aufstockung von kleinen Renten ist richtig, aber sie sollte den Bedürftigen zu Gute kommen und darf nicht auf dem Rücken der jungen Generation erfolgen", sagte Kuban den Funke-Zeitungen. Mit der Grundrente werde "neue Bürokratie geschaffen, statt ein bestehendes Verfahren bei den Grundsicherungsämtern zu nutzen und das Geld in Zukunftsthemen zu investieren". Auch zur Finanzierung und Umsetzung der Grundrente äußerte sich der JU-Chef kritisch.

Das Bundesarbeitsministerium hatte am Vortag den Entwurf zur Grundrente gegen die Kritik der Rentenversicherung verteidigt. Sachdienliche Hinweise nehme man "sehr ernst", sagte eine Sprecherin. Es sei "klar", dass die Einführung einer Grundrente daher auch "in enger Abstimmung mit der Deutschen Rentenversicherung" erfolgen werde. Die Behörde hatte massive inhaltliche, verfassungsrechtliche und finanzielle Bedenken geäußert. Das Arbeitsministerium hält aber weiterhin am geplanten Starttermin der Grundrente am 1. Januar 2021 fest, auch wenn dieser "ambitioniert" sei.

