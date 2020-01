Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1085 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Zum Franken hielt sich der Euro auch mehr oder weniger stabil. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zur Berichtszeit bei 1,0739 nach 1,0741 am Vorabend. SNB-Chef Thomas Jordan wiederholte derweil ...

