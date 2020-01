The LYCRA Company, ein weltweit führender Hersteller von innovativen Lösungen für die Bekleidungsindustrie, wird sein größtes Angebot an Innovationen seit Jahren auf der ISPO Munich präsentieren. Besucher des Messestandes (C1. 355) können mehr über die neue LYCRA FitSense Technologie, die Fasern LYCRA MyFit und LYCRA EcoMade und die Planet Agenda, die Nachhaltigkeitsplattform der The LYCRA Company erfahren.

"Mit Spannung erwarten wir die Präsentation unserer jüngsten Innovationen für Activewear, Sportswear und Athleisure-Bekleidung auf der ISPO Munich", sagt Julien Born, President Apparel, The LYCRA Company. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Marken und ihren Lieferanten, um Angebote zu entwickeln, die Bekleidung einen spürbaren Mehrwert verleihen und die mit dem aktiven Lebensstil der Verbraucher und ihrem Wunsch nach dauerhaftem Komfort und Passform übereinstimmen".

Die LYCRA FitSense Technologie ist eine patentierte wasserbasierte Dispersion, die das gleiche Polymer beinhaltet wie die LYCRA Faser, nur in liquider Form. Diese revolutionäre Innovation wird im Siebdruckverfahren auf Gewebe, die die Faser LYCRA enthalten, gedruckt, um einen gezielten, leichtgewichtigen und punktgenauen Support zu bieten, wo immer er am dringendsten benötigt wird. Diese Drucktechnologie bietet Marken und Einzelhändlern nahezu unbegrenzte Designmöglichkeiten und optische wie funktionelle Vorteile, da auf zusätzliche Paneele und Nähte verzichtet werden kann.

Die Faser LYCRA MyFit ist eine zum Patent angemeldete Fasertechnologie, die mit einem neuen Polymer entwickelt wurde, das für verbesserten Komfort und Passform sorgt. Das Ergebnis ist eine größere Passform-Toleranz und ein Customized Fit Erlebnis für eine Vielzahl von Körperformen innerhalb einer Größe. Diese aufregende Innovation ist die einzige globale Lösung, die direkt auf die wichtigsten Verbraucherbedürfnisse rund um das Thema Passform eingeht und so die Marken dabei unterstützen kann, ihre Retouren zu reduzieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Markentreue zu erhöhen.

Zudem präsentiert die The LYCRA Company auf der ISPO auch ihr erstes Markenelastan, das mit recycelten postindustriellen Inhalten hergestellt wird. Die Faser LYCRA EcoMade bietet die gleiche Performance wie die Originalfaser LYCRA, wird aber hauptsächlich aus Abfällen hergestellt, die an den Produktionsstätten des Unternehmens gesammelt und in spezifischen Konzentrationen mit Primärfasern vermischt werden. Diese nachhaltige Lösung reduziert den Abfall, indem dieser wieder in die Produktion zurückgeführt wird.

Die Besucher der ISPO Munich können sich zudem über die Planet Agenda, das Engagement der The LYCRA Company für eine nachhaltigere Zukunft, informieren. Die Plattform wurde entwickelt, um Erkenntnisse, Technologien, Produkte und Prozesse bereitzustellen, die Kunden dabei helfen können, ihre Abfälle zu reduzieren, Energie zu sparen, die Lebensdauer der Kleidung zu verlängern und vieles mehr. Die Planet Agenda basiert auf drei voneinander abhängigen Säulen: Produktnachhaltigkeit, Fertigungsqualität und Unternehmensverantwortung. Erfahren Sie mehr unter: LYCRA.com/sustainability.

Besuchen Sie den ISPO-Stand C1.355, um mehr über die neuesten Innovationen der The LYCRA Company und die Planet Agenda zu erfahren.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs-und Hygieneindustrie, sowie Spezialchemikalien, die in den Wertschöpfungsketten von Elastan und Polyurethan eingesetzt werden. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise und unvergleichlichen Marketing Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTEL und TERATHANE. Während der Name The LYCRA Company neu ist, reicht ihr Erbe bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA, entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Für weitere Informationen: www.thelycracompany.com.

LYCRA, FitSense und MyFit sind Marken der The LYCRA Company.

