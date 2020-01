Das Umweltministerium in Stuttgart fordert von den Gemeinden und Städten mehr Engagement beim Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Mit der Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes will die Landesregierung eine verpflichtende Installation von Photovoltaik-Anlagen vorschlagen.Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat von den Gemeinden und Städten mehr Engagement beim Ausbau der erneuerbaren Energien eingefordert. "Ich bitte Sie eindringlich, diesen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen", sagte er auf einer Fachtagung des Gemeindetags Baden-Württemberg am Donnerstag. ...

