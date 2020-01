Hamburg (ots) - Welcome to the Game: Das "Extrablatt" zum SUPER COMMUNICATION LAND (https://www.supercommunication.land) erschienen. Das Printmagazin der dpa-Tochter news aktuell bietet exklusive Vorabeinblicke in das PR- und Marketing-Event, das am 26. März in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin stattfindet. Neben der Preview auf erste Programmpunkte stimmt das Magazin auf das diesjährige Motto "BEAT THE MACHINE - von denkenden Robotern und liebenden Menschen" ein und gibt Denkanstöße rund um digitale Trends, Künstliche Intelligenz, E-Sport und die Liebe.Die Themen im Detail:- Es war einmal vor langer Zeit: Die SuCoLa-Story in Kürze- Generation E-Sport - Ein Plädoyer fürs Spielen: Eine Einführungin das wachsende Massengeschäft mit Online Games- Hilfe, Roboter! Künstliche Intelligenz als treibende Kraft derGesellschaft- Zeit für Liebe - ein Gefühl oder eine Fähigkeit?- Festival der Liebe bei TELE 5: Fernsehen wie es früher einmalwar und immer sein sollte- Willkommen im Morgen: Die Trend- und Tech-City im SuCoLa aufeinen Blick- Warum sollten wir die Maschine schlagen?- Wie heldenhaft seid Ihr? Heldenkostüm selbst gestalten und mitetwas Glück ein Ticket für das SuCoLa gewinnen- Café jetzt auch zum Hören: Erste Einblicke in das Podcast Caféim SuCoLa Neben der Printausgabe steht das SuCoLa "Extrablatt" zusätzlich zum Download bereit unter: https://www.newsaktuell.de/blog/treibstoff-printausgabe/Worum geht es beim SUPER COMMUNICATION LAND?Das SuCoLa ist ein eintägiges, innovatives Eventformat, das die PR- und Marketingbranche für Expertenvorträge, Workshops, Sessions, Best Practices und Games zusammenbringt. Die Anmeldung für die begrenzte Anzahl von Tickets für das SUPER COMMUNICATION LAND 2020 erfolgt über https://www.supercommunication.land (https://www.supercommunication.land/). Auf der Webseite finden sich auch alle Informationen zu den bereits feststehenden Programmpunkten und Speakern. Auch die Erstellung eines eigenen Superhelden-Avatars in SuCoLa20-Optik ist dort möglich.Sponsoren und (Medien)Partner für SuCoLa20:- Tele 5 ( www.tele5.de (http://www.tele5.de/) )- PMG Presse-Monitor GmbH ( www.presse-monitor.de(http://www.presse-monitor.de) )- t3n ( www.t3n.de (http://www.t3n.de/) )- Gründerszene ( www.gruenderszene.de(http://www.gruenderszene.de/) )- #30u30 ( www.30u30.de (http://www.30u30.de/) )- next media accelerator ( www.nma.vc (http://www.nma.vc/) )- PR-Journal ( https://pr-journal.de/ )- bevh - der E-Commerce Verband ( www.bevh.org(http://www.bevh.org/) )- Podstars by OMR ( www.podstars.de (http://www.podstars.de) ) Folgen Sie den Vorbereitungen auf das SUPER COMMUNICATION LAND in den sozialen Netzwerken:- Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuell- Facebook: https://www.facebook.com/newsaktuell- Twitter: https://www.twitter.com/newsaktuell Hashtag: SuCoLa20Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de (http://www.presseportal.de), einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/4500212