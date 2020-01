Der amerikanische Technologiekonzern Teradyne, Inc. (ISIN: US8807701029, NYSE: TER) gibt eine vierteljährliche Dividende von 10 US-Cents bekannt, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (9 Cents) ist dies eine Anhebung um knapp 11 Prozent. Die nächste Zahlung erfolgt am 20. März 2020 (Record day: 21. Februar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen somit 0,40 US-Dollar an ...

