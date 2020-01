Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wird mit Spannung erwartet, so die Analysten der Helaba.Marktseitig seien Zinssenkungserwartungen nahezu vollständig ausgepreist, nicht nur für dieses Notenbanktreffen, sondern auch mittel- bis langfristig. Mit einer erneuten Lockerung der Geldpolitik würden die Analysten heute ebenfalls nicht rechnen. Allerdings würden sie davon ausgehen, dass die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde den seit Monaten vorhandenen Lockerungsbias (Forward Guidance) wiederholen würden. Zum einen sei beim Inflationsziel noch immer eine deutliche Verfehlung zu konstatieren. So lägen die tatsächliche Teuerung sowie die Inflationserwartungen klar unterhalb der Zielgröße von unter aber nahe zwei Prozent. Zum anderen seien zwar zuletzt Stimmungsindikatoren besser ausgefallen, die Umfragen vor allem in der Industrie müssten dies aber noch bestätigen. ...

