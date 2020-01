DAVOS (dpa-AFX) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat Grünen-Chef Robert Habeck für seine scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump in Davos attackiert. "Jeder hat vermutlich eine persönliche Meinung zu den Aussagen Donald Trumps. Für mich sind die deutschen Interessen wichtiger. Was hat Herr Habeck mit seiner Äußerung im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse Europas, auch im Interesse des Klimaschutzes, mit dieser Äußerung verbessert? Nichts", sagte die Verteidigungsministerin am Rande des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos.



Habeck hatte Trumps Rede zur Eröffnung in Davos als "Desaster" bezeichnet und gesagt, der US-Präsident sei "der Gegner, er steht für all die Probleme, die wir haben".



Kramp-Karrenbauer zeigte sich im Gegensatz zu dem Grünen-Politiker nicht überrascht über Trumps Auftritt: "Die Rede von Donald Trump in Davos war nicht überraschend, sie spiegelt wider, was Trump in den drei Jahren als Präsident bisher gesagt und getan hat. Die innenpolitischen Hintergründe des Wahlkampfes und des Impeachments sind bekannt."



Der US-Präsident hatte in Davos vor den "ewigen Propheten des Untergangs" gewarnt, ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. Trump befindet sich bereits im Wahlkampf für die US-Präsidentenwahl am 3. November. Die oppositionellen Demokraten haben ein Verfahren zur Amtsenthebung (Impeachment) Trumps im US-Senat durchgesetzt, das aber wenig Aussicht auf Erfolg hat.



Kramp-Karrenbauer forderte ein engagierteres Vorgehen Europas im Handelskonflikt mit den USA: "Die Frage ist jetzt, was wir klug tun können im Interesse Deutschlands und Europas und wie wir selbstbewusst mit unserem wichtigen Partner, den USA, sprechen. Europa muss die gemeinsamen, eigenen Interessen stärker benennen und gemeinsam handlungsfähiger werden, um diese Interessen durchzusetzen."/gö/DP/jha