LSD oder Magic Mushrooms, in kleinen Mengen regelmäßig konsumiert, sollen Produktivität und Kreativität steigern. Doch lohnt es sich wirklich, diesem Trend aus dem Silicon Valley nachzueifern?

Der perfekte Werbespruch für die Dopingmittel der modernen Wissensarbeiter klingt so: "Es schärft meinen Fokus und meine Intuition, erhöht meine Produktivität und Energie. Gedanken und Ideen fliegen mir zu." Diesen Satz schrieb ein Nutzer der sozialen Diskussionsplattform Reddit in ein Unterforum über seine neue Angewohnheit: Microdosing. Das Wort beschreibt die Praxis, sich alle paar Tage winzige Dosen an psychedelischen Drogen wie LSD oder Psilocybin, dem Wirkstoff von Magic Mushrooms, zu genehmigen.

Es soll, so seine Verfechter, die Wirkung haben, die man sich sonst von Kaffee erhofft, aber dieser selten einhält.

Der Trend geht zurück auf den Leitfaden des Psychologen James Fadiman "The psychedelic explorer's guide". Darin erklärt er - basierend auf seinen Erfahrungen aus 40 Jahren eingehender Selbststudien -, wie man psychedelische Substanzen wie LSD oder das in Pilzen vorkommende Psilocybin sicher und zum eigenen Nutzen konsumiert. Große Dosen empfiehlt er für Erfahrungen, die spirituelle Erleuchtung versprechen. Kleinere dagegen, um handfeste Probleme zu lösen. Der perfekte Trip für den heutigen Arbeitsalltag.

In bestimmten Bereichen der Unternehmenswelt wurde bereits früh mit Psychedelika experimentiert. Über Steve Jobs ist bekannt, dass er gerne LSD zu sich nahm. Ein Teil seiner Kreativität wird damit auch der Droge zugeschrieben. In seiner Biografie ist ein Vorstellungsgespräch überliefert, in dem er als Apple-Boss einen Bewerber fragte, wie oft er in seinem Leben LSD genommen habe.

Überhaupt waren die Unternehmer aus der Bay Area den psychoaktiven Substanzen nie abgeneigt. Kein Wunder also, dass die Praxis der Mikrodosierung als geheimer Produktivitätstrick des Silicon Valley bekannt wurde und später in der internationalen Start-up-Szene begeisterte Nachahmer fand. Aber kann es wirklich so hilfreich sein, eine verbotene und unregulierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...