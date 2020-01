BERLIN (Dow Jones)--Anders als die schwächelnde Windenergie an Land hat die Windenergie auf See im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Erstmalig wurden 160 Anlagen auf See mit einer Leistung von 1.111 Megawatt installiert, wie der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO) in Berlin mitteilte. 2018 waren es 136 Anlagen mit 969 Megawatt gewesen.

Damit speisen nun 1.469 Anlagen mit einer Leistung von 7.516 Megawatt Strom ins Netz ein. Vor zehn Jahren, als die Offshore-Entwicklung in Deutschland gerade begann, waren es zwölf Anlagen mit 60 Megawatt gewesen. Der Anteil der Offshore-Windenergie am Bruttostromverbrauch stieg im vergangenen Jahr von 3 auf rund 4 Prozent.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2020 05:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.