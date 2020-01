Google schraubt wieder an seinen Suchergebnissen: Seiten, die als Quelle für ein Featured Snipped herangezogen werden, tauchen danach in den organischen Suchergebnissen nicht noch einmal auf. Websites, aus denen Featured Snippets in den Suchergebnissen bei Google generiert werden, tauchten bis vor kurzem auch in den Top-Positonen der organischen Treffer auf. Das hat Google jetzt geändert, wie Google-Mitarbeiter Danny Sullivan auf Twitter bestätigte: If a web page listing is elevated into the featured snippet position, we no longer repeat the listing in the search results. This d...

Den vollständigen Artikel lesen ...