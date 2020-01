Neue Funktionen ermöglichen Unternehmen eine verlässliche Planung, Analyse und Prognose

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelständische bis sehr große Unternehmen, hat eine neue Lösung für vorausschauende Analysen auf den Markt gebracht, die erweiterte Planungs- und Prognosefunktionen für die OneStream XF-Plattform bietet. Mit der Lösung Predictive Analytics 123 können Finanzabteilungen vorausschauende Prognosen für die finanzielle und operative Planung erstellen, diese Erkenntnisse mit anderen teilen und mit ihren Geschäftspartnern bei schwierigen Geschäftsentscheidungen zusammenarbeiten.

"Beim digitalen Wandel im Finanzbereich geht es darum, Finanz- und Betriebsdaten auf schnellere, intelligentere Weise zu nutzen und so Mehrwert für das Unternehmen zu erzielen. Predictive Analytics 123 versetzt Finanzabteilungen in die Lage, auf der OneStream XF-Plattform auf einfache Weise Prognoseszenarien und Vorhersagemodelle zu erstellen, für deren Erstellung und Verwaltung zuvor spezialisierte Datenwissenschaftler benötigt wurden. Herausragende Finanzexperten suchen immer nach neuen, innovativen Möglichkeiten, mit denen sie Sachverhalte ergründen und in einen konstruktiven Dialog mit ihren Geschäftspartnern treten können. Durch die direkte Integration von Vorhersagemodellen in den Planungsprozess sind Finanzexperten in der Lage, verlässliche, statistisch signifikante Erkenntnisse zu gewinnen und diese an andere weiterzugeben, operative Annahmen zu validieren und die Prognosegenauigkeit zu erhöhen, was unseren Kunden Einnahmen in Millionenhöhe einbringen kann", so Tom Shea, CEO bei OneStream.

Predictive Analytics 123 erweitert die Planungs- und Analysefunktionen von OneStream und baut auf den integrierten, kontrollierten Analysefunktionen ("Governed Analytics") auf, die im vorausgegangenen Quartal eingeführt wurden. Mit Governed Analytics können Finanzspezialisten auf der OneStream XF-Plattform detaillierte Betriebs- und Transaktionsdaten mit vertrauenswürdigen Finanzdaten zusammenführen.

Predictive Analytics 123 erweitert den Funktionsumfang um Vorhersagemodelle und die Möglichkeit, mit einfachen Self-Service-Funktionen auf schnelle Weise neue Prognosen und Visualisierungen zu erstellen. So können Finanzabteilungen Unternehmens- und Betriebspläne validieren, Verzerrungen von Prognosen reduzieren und dazu beitragen, wichtige Gespräche im Dienste einer schnellen, effizienten Entscheidungsfindung zu führen.

"Wir sind begeistert von dem Potenzial, Vorhersagemodelle direkt in unsere langfristige Planung und in die integrierten Geschäftsplanungsprozesse einzubringen. Unsere Abteilung für Finanzplanung und -analyse sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, um bessere Erkenntnisse zu gewinnen und die Zusammenarbeit mit unserer Vertriebsabteilung und den operativen Abteilungen zu verbessern. Wir freuen uns darauf, die Lösung Predictive Analytics von OneStream zu nutzen, um unseren Geschäftspartnern mehr Transparenz in Bezug auf zukünftige Risiken und Chancen zu ermöglichen, damit diese optimale Entscheidungen für das Unternehmen treffen können", so Alex Beired, Global Director für Finanzplanung und -analyse bei Guardian Industries.

Die Finanzabteilung spielt eine immer wichtigere Rolle in der operativen Unternehmensplanung. Viele Unternehmen, die bereits darauf vertrauen, dass ihr CFO und die Finanzabteilung präzise Berichte liefern und die Finanzplanung voranbringen, übertragen diesen Abteilungen nun zusätzliche Verantwortungsbereiche, darunter die Analyse, Prognose und Planung von Betriebsdaten.

"Die Einführung fortschrittlicher Analysemethoden spielt für uns eine enorm wichtige Rolle, wird von der Finanzabteilung doch mehr und mehr erwartet, dass sie allen Bereichen im Unternehmen Daten für kritische Entscheidungen bereitstellt. Durch die direkte Integration verschiedener Vorhersagemodelle in die Plattform unterstützt OneStream Finanzabteilungen dabei, ihren Einfluss und ihre Fähigkeit zu erweitern, zeitnah noch wertvollere Informationen zu liefern, mit denen Führungskräfte die richtigen Entscheidungen treffen können und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Finanzabteilung als einflussreicher Partner des Unternehmens gestärkt wird", so Craig Schiff, CEO von BPM Partners.

Predictive Analytics 123 steht ab sofort auf dem OneStream XF MarketPlace als Teil der dort verfügbaren Produktivitäts- und Geschäftslösungen bereit, die die Funktionen der Onestream XF-Plattform erweitern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Predictive Analytics 123 oder durch Ihre Teilnahme am Webinar "Future of Planning" am 28. Januar.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde 2019 in der Liste Inc. 5000 und in der Liste Deloitte 2019 Technology Fast 500 der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas aufgeführt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.onestreamsoftware.com.

