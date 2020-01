Der Hersteller von Outdoor-Kleidung will "ernsthaft und nachhaltig" in Nordamerika und Japan investieren. Dort ist Jack Wolfskin bisher kaum vertreten.

Ein Jahr nach der Übernahme durch den Golfausrüster Callaway treibt der Outdoor-Hersteller Jack Wolfskin seine Expansion im Ausland voran. Der hessische Mittelständler werde "endlich ernsthaft und nachhaltig in Nordamerika investieren und auch in Japan", sagte Vorstandschefin Melody Harris-Jensbach der "Wirtschaftswoche".

Das Unternehmen aus dem Taunus hat demnach seine Nordamerikazentrale in Park City im US-Bundesstaat Utah eröffnet und eine US-Chefin berufen. In Japan nehme Jack Wolfskin ferner den Vertrieb eines Partners in die eigene Hand, ...

