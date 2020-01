Bern (awp/sda) - Die Post nimmt ihre Lufttransporte mit Drohnen nach einem Grounding wieder auf. Als erstes gehen zwei Maschinen mit medizinischen Laborproben in Lugano TI am kommenden Montag erneut in die Luft, wie die Post am Donnerstag mitteilte.Ab März sollen zwei weitere Drohnen auch in Zürich wieder fliegen, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...