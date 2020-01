MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Schausteller dringen auf Erleichterungen beim Anwerben ausländischer Fachkräfte. Statt der derzeitigen Bürokratie brauche die Branche pragmatische Lösungen, sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds (DSB), Albert Ritter. Er hoffe daher auf eine Entlastung durch das Einwanderungsgesetz.



Das Thema Arbeitskräftemangel steht auch im Mittelpunkt des jährlichen Delegiertentages, der von Donnerstag an in München stattfindet. Zu dem nach Angaben der Veranstalter größten Schaustellertreffen weltweit werden Hunderte Teilnehmer erwartet.



Ein weiteres Thema soll die Nachhaltigkeit von Volksfesten und Weihnachtsmärkten sein. So dringe der DSB darauf, dass die Buden und Fahrgeschäfte mit Öko-Strom beliefert würden. "Wir sind bereit, die zwei, drei Cent mehr zu bezahlen und dann die ganze Kirmes mit grünem Strom zu versorgen", sagte Ritter./fho/DP/zb