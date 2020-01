Agrana investiert heuer rund 3,4 Mio. in zwei F&E Standorte in Frankreich und Österreich. Die jährlichen F&E Aufwendungen der Agrana-Gruppe für Forschung und Entwicklung betragen in Summe rund 20 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund 300 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Für das Fruchtzubereitungsgeschäft betreibt Agrana weltweit 17 Entwicklungszentren, wo an neuen Rezepturen, speziellen Ingredienzien bzw. Rohstoffen und neuen Anwendungsmöglichkeiten bestehender Produkte gearbeitet wird. In Europa befinden sich fünf dieser "New Product Development Center", in Gleisdorf (Österreich), in Ostroleka (Polen), in Serpukhov (Russland), in Vinnyzja (Ukraine) und in Mitry-Mory (Frankreich), wo das Entwicklungszentrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...