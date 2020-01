Mladá Boleslav/Neu-Delhi (ots) - - Indisches Konzept mit markantem SKODA Grill mit illuminierten Kristall-Doppelrippen und beleuchtetem Logo- Kristalline Elemente in der Mittelkonsole und auf der Instrumententafel der kompakten SUV-Studie- SKODA VISION IN wird auf der Auto Expo 2020 vom 5. bis 12. Februar 2020 in Neu-Delhi vorgestelltZwei Wochen vor der Weltpremiere in Neu-Delhi zeigt SKODA in einem Teaser-Video weitere Details der VISION IN. Die Konzeptstudie, welche speziell f den indischen Markt entwickelt wurde, setzt mit beleuchteten kristallinen Elementen markante Akzente. Die SKODA VISION IN wird erstmals auf der Auto Expo 2020 in Neu-Delhi (5. bis 12. Februar 2020) gezeigt.Das erste Video (http://vimeo.com/386668109) der SKODA VISION IN zeigt unter anderem einen SKODA Grill mit massiven Doppelrippen und einem Rahmen aus Kristallglas. Diese lassen sich ebenso wie das darüber liegende SKODA Logo illuminieren und sorgen zusammen mit den zweigeteilten LED-Scheinwerfern für eine imposante Frontansicht. Kristalline Elemente befinden sich auch im Innenraum der VISION IN, etwa beim Gangwahlknopf in der Mittelkonsole, unter dem Virtual Cockpit sowie in Form eines neuen Kristallelements auf der Instrumententafel. Die Sitzbezüge tragen auffällige Ziernähte, am Multifunktions-Lederlenkrad erkennt man die Rändelrädchen des neuen SKODA Bedienkonzepts.Die VISION IN ist das erste Fahrzeug auf Basis der von SKODA mit dem Fokus auf Indien entwickelten Variante MQB-A0-IN des Modularen Querbaukastens. Diese neue lokalisierte Sub-Kompakt-Plattform, auf der markenübergreifend verschiedene Modelle von SKODA und Volkswagen entstehen werden, ist speziell auf die Wünsche indischer Kunden ausgerichtet. SKODA AUTO leitet im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 die Aktivitäten des gesamten Volkswagen Konzerns in Indien.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4500446