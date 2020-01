Letzte Woche hat REDAVIA, ein weltweit führender Anbieter von kostengünstiger, zuverlässiger und sauberer Solarenergie für Unternehmen, sein modulares Solarcarport-Produkt, den REDAVIA Fast Track Solar 40 Carport (FTS-40CP), erstmals bei SGS, einem weltweit führenden Unternehmen für Inspektion, Prüfung, Verifizierung und Zertifizierung, errichtet.

REDAVIA hat den Carport-Solarpark in den Inspektions- und Testanlagen von SGS in Tema, der wichtigsten Hafenstadt Ghanas, errichtet. Nach der bodenmontierten Solaranlage, die REDAVIA im Juli 2018 am Standort Tema aufgebaut hat, ist der Carport nun das zweite Projekt von REDAVIA bei SGS.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von SGS basiert nach wie vor auf vier Säulen professionelle Spitzenleistung, Mitarbeiter, Umwelt und Gemeinschaft unterstützt durch konzernweite Richtlinien, globale Programme und lokale Initiativen. Da die Säule "Umwelt" sich auf die Reduzierung der jährlichen CO2-Emissionen konzentriert, begrüßt das Unternehmen die Möglichkeit, die Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern.

Der FTS-40CP ist auf die Umwidmung von Gewerbeparkplätzen in Energieerzeugungszentren ausgerichtet. Jetzt können Unternehmen wie SGS von den bekannten kosteneffizienten Energielösungen und flexiblen Mietverträgen von REDAVIA profitieren und gleichzeitig ihr eigenes Gelände äußerst effizient nutzen, indem sie mit ihrem Parkplatz Energie erzeugen. Darüber hinaus bietet der Premium-Aluminiumcarport von REDAVIA den Fahrzeugen Schatten und Schutz und damit optimale Parkbedingungen.

"SGS räumt der unternehmerischen sozialen Verantwortung in Ghana und unserem gesamten Unternehmen weltweit weiterhin Priorität ein", sagte Samuel K. Gyan (Kiki), Managing Director des Bereichs Anglophone West Africa (Ghana, Sierra Leone und Liberia) bei SGS Ghana Limited. "Wir freuen uns, dass wir unsere Solaranlage mit dem Carport von REDAVIA vergrößern können und damit unserem Umweltziel der Reduzierung des CO2-Ausstoßes einen weiteren Schritt näher kommen, während wir gleichzeitig unser Gelände optimal nutzen."

Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dieses neue Produkt anbieten zu können. Der FTS-40CP wird Unternehmen wie SGS die maximale Nutzung ihres Geländes ermöglichen, während sie sowohl von sauberer, kosteneffizienter Energie als auch optimalen Parkbedingungen für ihre Kunden profitieren. Dies ist eine Win-Win-Situation."

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und Zertifizierung. SGS gilt als der globale Maßstab für Qualität und Integrität. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern betreibt SGS ein Netzwerk von über 2.400 Büros und Labors auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sgs.com www.sgs-ghana.com

Über REDAVIA

REDAVIA bietet Solarenergielösungen für Unternehmen in West- und Ostafrika. Das System von REDAVIA basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, das einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen profitieren von einer kosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, wobei nur minimale Anfangsinvestitionen bzw. technische Fähigkeiten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.redaviasolar.com

