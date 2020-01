Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Beamtenbunds (dbb), über seine Forderungen für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst - und die Work-Life-Balance der deutschen Staatsdiener.

Ulrich Silberbach, 58, ist seit November 2017 Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion. WirtschaftsWoche: Herr Silberbach, bis zur Sommerpause wollen Beamtenbund und Verdi ihre Forderungen für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst präsentieren. Sie verhandeln in einer Situation, in der die Wirtschaft schwächelt und die Steuereinnahmen nicht mehr so üppig fließen...Ulrich Silberbach: ...und jetzt wollen Sie sicher wissen, ob wir deshalb sanfter auftreten werden. Die Antwort ist nein. Dafür besteht kein Anlass. Wir haben bereits in der vergangenen Tarifrunde sehr zurückhaltend agiert.

Nun ja. Es gab immerhin rund 7,5 Prozent auf 30 Monate.Aber immer noch gibt es bei vergleichbaren Tätigkeiten eine Lohnlücke zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft von sieben bis zehn Prozent, bei den Ländern sind es etwa vier bis sechs Prozent. Wir müssen den Anschluss zur Privatwirtschaft halten, da gibt es Nachholbedarf. Sie dürfen eines nicht vergessen: Wir stehen auf den gleichen Arbeitsmärkten im Wettbewerb um die gleichen Fachkräfte - und es fehlen dem öffentlichen ...

