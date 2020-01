BERLIN (dpa-AFX) - Die Impfallianz Gavi will Anstrengungen für den internationalen Gesundheitsschutz verstärken. Für einen Erfolg seien bessere Gesundheitssysteme und eine schnellere Reaktion auf ansteckende Krankheiten nötig, aber auch mehr Transparenz bei Ausbrüchen, sagte der Gavi-Geschäftsführer und Epidemiologe Seth Berkley der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Bis Ende 2018 sind nach Angaben der Impfallianz rund 760 Millionen Kinder als Teil des Programms geimpft worden. Die Impfraten in den ärmsten Ländern der Welt befinden sich auf einem historischen Höchststand. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 hofft Gavi erneut auf einen dreistelligen Millionenbetrag aus Deutschland - und mit der Hilfe aus anderen Staaten auf einen hohen Milliardenbetrag.