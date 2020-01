Das grosse Thema aktuell ist Marinomed, beim 2019er-Neuling ist es gestern zu einem Accelerated Bookbuilding gekommen, alles wurde in kürzester Zeit platziert, siehe Block von Christine Petzwinkler, Ort des Tages und auch Depot. Ich habe CFO Pascal Schmidt darüberhinaus folgendes gefragt: "Warum hat man ausgesetzt? Die Geschichte zeigt ja, dass es rund um ein Accelerated Bookbuidling im Kurs - wenn weitergehandelt würde - auch mal runtergehen kann. Das waren meist gute Einstiegspunkte. Was waren die Motive, um auszusetzen? Antwort Pascal Schmidt: " ... grundsätzlich haben Sie recht, dass es parallel zu einem Accelerated Bookbuilding auch einmal gute Einstiegskurse geben kann. Die Empfehlung, in unserem Fall die Aussetzung des Handels zu beantragen, hängt aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...