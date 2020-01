Der Ort des Tages bezieht sich ebenso auf eine junge Firma: Marinomed. Marinomed, eine Wiener Biotech Firma, hat ihren Hauptsitz auf dem Campus der Veterinärmedizinischen Universität Wien im 21. Wiener Geimeindebezirk. Die Firma entwickelt innovative Therapien für Allergie-, Atemwegs- und Augenerkrankungen und ist seit Februar 2019 in einem zweiten Anlauf an der Wiener Börse notiert. Dieser und weitere Orte des Tages in unserer Finanzmap: Share link Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 95,50 /98,00, -3,25%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)

Den vollständigen Artikel lesen ...