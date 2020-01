Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen bei ihrer jüngsten Ratssitzung weiterhin unverändert belassen. Das teilte die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

EZB-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de