Eröffnung des neuen Stores für 2021 geplantM&M'S eröffnet in Berlin den ersten M&M'S-Store in Kontinentaleuropa. Strategisch günstig am beliebten Einkaufsboulevard Kurfürstendamm gelegen, finden Fans und Besucher ab 2021 auf annähernd 3.000 Quadratmetern ein wahres Schokoladenwunderland.Die Entscheidung für Berlin als Standort des ersten M&M'S-Store in Kontinentaleuropa passt zur Marke. Mit seiner lebendigen Kultur und als eine der meistbesuchten europäischen Metropolen ist die deutsche Hauptstadt der ideale Standort, um Fans der Marke den farbenfrohen und frechen Spirit von M&M'S erlebbar zu machen. Im Inneren des Stores erwartet Markenfans eine faszinierende, kunterbunte Welt mit spannenden Angeboten, Personalisierungsmöglichkeiten, Merchandising-Artikeln, innovativen analogen sowie digitalen Installationen und einigen überlebensgroßen Designelementen, darunter die legendäre "Wall of Chocolate". Komplettiert wird das Ensemble von einer Dachterrasse, die einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt bietet."Der neue Store wird allen Markenfans, allen Berlinerinnen und Berlinern und allen Besuchern der Stadt ein unvergleichliches Einkaufserlebnis bieten", sagt Patrick McIntyre, Head of Global Retail bei der Mars Retail Group. "Der herausragende Standort überzeugt nicht nur durch seine Größe, er feiert und bereichert lokale Kunst und Kultur dieser faszinierenden Stadt. Wir möchten dazu einladen, sich unbeschwert mit unserer Marke auseinanderzusetzen und ihre Erfahrung mit Freunden und ihrer Familie zu teilen. Kurz: Unsere Fans sollen eine gute Zeit bei und mit uns verbringen!"Mit der Eröffnung des Stores in Berlin möchte die Mars Retail Group Verbrauchern den direkten Kontakt mit der Marke ermöglichen und dadurch die Kundenbindung stärken - ein bemerkenswerter Schritt gerade in Zeiten, in denen viele Händler den Fokus auf digitale Vertriebswege verlagern. Bei der Entwicklung der Flächen für den neuen Store auf dem Kurfürstendamm arbeitete die Mars Retail Group eng mit der Berliner Immobilienentwicklungsgesellschaft CENTRUM Gruppe zusammen. "Der M&M'S-Store stellt das Markenerlebnis in den Vordergrund. Dadurch wird sich der Store klar von anderen Geschäften in Berlin unterscheiden", sagt Rudi Purps, Geschäftsführer der CENTRUM Gruppe. "Wir heißen die Marke M&M'S ganz herzlich in Kontinentaleuropa, hier in der Berliner City West, willkommen und sind davon überzeugt, dass der Store schnell zu einer Location wird, die sich weder Touristen noch Berlinerinnen und Berliner entgehen lassen wollen."In den nächsten zwei Jahren sollen drei neue M&M'S-Stores eröffnet werden: Neben dem Berliner Store entstehen die Geschäfte in Minneapolis und Orlando (beide USA). Diese neuen Standorte ergänzen die bereits bestehenden M&M'S-Stores in New York, Las Vegas, London und Shanghai.Weitere Informationen zu den M&M'S-Stores finden Sie unter www.MMS.com oder auf Twitter, Facebook und Instagram.Mars Retail GroupDie Mars Retail Group (MRG) mit Hauptsitz in Mt. Arlington, New Jersey, USA, konzipiert und entwickelt Handelskonzepte für die Marken von Mars, Incorporated. Die legendären M&M'S-Stores in New York City, Las Vegas, Orlando, London und Shanghai repräsentieren derzeit das größte Einzelhandelsgeschäft von Mars. MRG betreibt außerdem die Geschäftsbereiche Licensing und My M&M'S. Die Mars Retail Group ist Teil von Mars, Incorporated.CENTRUM GruppeDie CENTRUM Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen und wurde 1998 vom geschäftsführenden Gesellschafter Uwe Reppegather in Düsseldorf gegründet. Die CENTRUM ist spezialisiert auf die Projektentwicklung moderner Einzelhandelsflächen in 1A-Lagen in großen deutschen Städten wie Düsseldorf, München, Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin. Das realisierte Volumen beläuft sich auf mehr als 5,0 Milliarden Euro. Neben der Entwicklung von neuen Handelsobjekten und der Vermietung an national und international erfolgreiche Top-Mieter betreibt die CENTRUM Gruppe zunehmend die Akquise und Projektentwicklung von Büroimmobilien.www.centrum-group.deKurfürstendammIm Herzen der City West liegt der Kurfürstendamm, die bekannteste und beliebteste Einkaufsmeile Berlins. Der Boulevard ist weltberühmt für seine Luxusläden mit Flagship-Stores bekannter Modelabels und internationaler Marken sowie exklusiven Restaurants, Cafés und Bars. Wegen seiner langen Tradition als Einkaufs- und Flaniermeile gehen auf dem Kurfürstendamm alte und neue Architektur fast nahtlos ineinander über. Der 3,5 Kilometer lange Boulevard erstreckt sich vom Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bis zum Rathenauplatz, an dem die Villen und Herrenhäuser von Berlin-Grunewald stehen.