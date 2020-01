Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BVerfG: Urteilsverkündung zu EZB-Anleihekaufprogramm am 24. März

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wird am 24. März um 10.00 Uhr sein Urteil zum APP-Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) verkünden. Nach Mitteilung des Gerichts fällt das Urteil auf Grundlage der mündlichen Verhandlungen von Juli 2019. Diese wiederum fanden unter Berücksichtigung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von Dezember 2018 statt, um das die Karlsruher Richter zuvor gebeten hatten. Der EuGH hatte die Staatsanleihekäufe der Zentralbanken des Euroystems, darunter die Bundesbank, für rechtmäßig erklärt.

Norwegische Notenbank lässt Leitzins bei 1,50 Prozent

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant bei 1,50 Prozent gehalten. Sie bekräftigte ihre bisherige Haltung, dass der Leitzins in der kommenden Zeit wahrscheinlich auf dem derzeitigen Niveau bleiben wird. Die Norges Bank teilte weiter mit, dass das Risiko eines scharfen Abschwungs der Weltwirtschaft seit dem Herbst etwas zurückgegangen zu sein scheint.

Linnemann hält Grundrente für "immer unrealistischer"

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) zweifelt nach der kritischen Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung am Gelingen der Grundrente. "Die verfassungsrechtlichen Bedenken und die Probleme bei der Umsetzung wiegen so schwer, dass die Umsetzung der Grundrente immer unrealistischer wird", sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe. Die Kritik der Rentenversicherung sei ein "schwerer Schlag für den Arbeitsminister".

Deutschland klettert im Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 9

Deutschland hat sich im neuen Korruptionswahrnehmungsindex der Antikorruptionsorganisation Transparency International um zwei Plätze verbessert und befindet sich nun auf Platz 9 von 180 Plätzen. In dem Index erreichte Deutschland 2019 nach Angaben der Organisation auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) wie im vergangenen Jahr 80 Punkte.

Städtetag fordert Lösung des Altschuldenproblems in diesem Jahr

Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder angesichts der derzeit niedrigen Zinsen zur Lösung des drängenden Altschuldenproblems der Kommunen im Jahr 2020 aufgefordert. "In diesem Jahr muss eine Lösung des Altschuldenproblems erreicht werden", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Rheinischen Post. "Wir appellieren an Bund und Länder, sehr bald erste Ergebnisse ihrer Beratungen vorzulegen."

Statistikamt befragt 2020 rund 810.000 Bürger für Mikrozensus

Das Statistische Bundesamt befragt in diesem Jahr erneut rund 810.000 Deutsche stellvertretend für die gesamte Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen. Für den jährlichen Mikrozensus werden im Jahr 2020 Menschen aus etwa 370.000 Haushalten berücksichtigt, wie das Amt mitteilte. Monatlich schreibt das Amt demnach mehr als 30.000 Haushalte an, die in der Regel persönlich befragt werden.

Verwunderung in Brüssel über von der Leyens Optimismus im Handelsstreit mit USA

In Brüssel herrscht Verwunderung über den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbreiteten Optimismus im Handelsstreit mit den USA. "Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht", sagte der Vorsitzende des Handelssausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), der Nachrichtenagentur AFP. Er habe auch mit Beamten der Kommission gesprochen, die den Aussagen ihrer Chefin demnach ebenfalls nicht ganz folgen konnten.

USA und Großbritannien wollen Handelsvertrag noch 2020 abschließen

Nach dem Brexit in der kommenden Woche wollen die USA und Großbritannien das von ihnen angestrebte Handelsabkommen nach den Worten von US-Finanzminister Steven Mnuchin noch bis zum Jahresende schließen. Der Handelsvertrag mit London habe für US-Präsident Donald Trump "absolute Priorität", sagte Mnuchin am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Washington rechne mit einem Abschluss "in diesem Jahr". Das Abkommen werde "für sie und für uns großartig" sein.

Stadt Peking sagt wegen Coronavirus große Neujahrsfeiern ab

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Stadt Peking Großveranstaltungen zur Feier des chinesischen Neujahrsfests am Wochenende abgesagt. Mehrere Großveranstaltungen unter anderem in Tempeln würden gestrichen, um die Vorbeugung gegen das Virus zu "stärken", erklärte die Verwaltung der chinesischen Hauptstadt. Auch einige touristische Attraktionen würden geschlossen.

Zweite chinesische Stadt wegen Coronavirus unter Quarantäne

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China ist nach Wuhan eine zweite chinesische Stadt unter Quarantäne gestellt worden. In Huanggang würden der Bahnverkehr und andere öffentliche Verkehrsverbindungen ab Mitternacht (Ortszeit; 17.00 Uhr MEZ) ausgesetzt, teilte die Verwaltung der 7,5-Millionen-Einwohner-Stadt am Donnerstag mit. Außerdem würden alle Kinos, Internetcafés und der zentrale Markt der Stadt geschlossen.

Studien vermuten Fledermäuse und Schlangen als Überträger von neuem Virus

Das neuartige Coronavirus, das sich derzeit von der chinesischen Millionenmetropole Wuhan ausgehend verbreitet, könnte wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch Fledermäuse oder Schlangen übertragen worden sein. Eine umfassende Analyse der Gensequenz des Virus 2019-nCoV und ihr Vergleich mit anderen Viren habe ergeben, dass Schlangen die wahrscheinlichsten Träger des Virus in freier Wildbahn seien, heißt es in einer Studie, die im Fachblatt Journal of Medical Virology veröffentlicht wurde.

Schweden Dez Arbeitslosenzahl 329.000

Schweden Dez Arbeitslosenquote 6,0%

Schweden Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

