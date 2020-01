Das deutsche Model Eva Padberg hält nicht viel von Eifersucht. "Fremde Blicke tun dem Ego gut. Generell kann es doch keinem Menschen reichen, immer nur von derselben Person angehimmelt zu werden", sagte sie der Zeitschrift "Gala" (Heft 5/2020).



Padberg, die am 27. Januar ihren 40. Geburtstag feiert, ist seit Teenagerzeiten mit einem Musikproduzenten liiert. Zudem ist sie Mutter einer Tochter. "Mit einem Baby, das wenig schläft, fühle ich mich an manchen Tagen eher älter. Wenn ich mich aber mal für einen Event von meinem Team toll zurechtmachen lasse, kommt mir der Gedanke: Och, gehst als Mutti noch ganz gut durch!" In den Neunzigerjahren gehörte die Wahl-Berlinerin zur Riege der Supermodels.