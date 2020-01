Veganz Group AG: Online-Präsentation des Managements am 28. Januar 2020 zur laufenden Emission der 7,5 % Anleihe für private und professionelle AnlegerDGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Veganz Group AG: Online-Präsentation des Managements am 28. Januar 2020 zur laufenden Emission der 7,5 % Anleihe für private und professionelle Anleger23.01.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veganz Group AG: Online-Präsentation des Managements am 28. Januar 2020 zur laufenden Emission der 7,5 % Anleihe für private und professionelle AnlegerBerlin, 23.01.2020 - Das Management der Veganz Group AG, einem von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, wird am 28.01.2020, 14 Uhr, anlässlich der laufenden Emission einer Schuldverschreibung (ISIN: DE000A254NF5) einen Audio-Webcast durchführen. Interessierte private und institutionelle Anleger haben online und telefonisch die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Veganz Group AG, deren Strategie und die Parameter der 7,5 % Anleihe zu informieren.Teilnahme am Audio-Webcast am 28.01.2020 um 14:00 Uhr unter https://webcasts.eqs.com/veganz20200128oder Einwahldaten für die parallele Telefonkonferenz unter bcc@irtools.de anfordern.Das Audio-Webcast-Format "Bond Community Call" wird unterstützt durch BondGuide, BOND MAGAZINE und Anleihen Finder.Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar sind.Über Veganz: Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.Investorenkontakt: Moritz Möller Veganz Group AG 030 29 363 78 172 investorrelations@veganz.deFinanzpresse: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089 8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de23.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de959201 23.01.2020