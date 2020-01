Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

BB ASCON hilft Anlegern mit 180 Börsenthemen ihre Eigenhandelsgeschäfte zu optimieren (press1) - 23. Januar 2020 - Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH unterstützt Aktieninvestoren, Anleger und Trading-Begeisterte mithilfe von 180 vorselektierten Börsenthemen. Kunden können die Unterstützungsleistung als Einzel-, Team- oder Projektcoaching auswählen und sicherstellen, dass ihre aktienbezogene Börsenarbeit moderiert, reflektiert und passgenau umgesetzt werden kann. Das BB ASCON Börsencoaching umfasst Hilfestellungen für die Aktienanalyse, Risikoanalyse, Entscheidungsfindung, Aktienkäufe als auch methodische Ansätze für die Auswahl von Aktienstrategien sowie Modelle für marktsynchrone Aktienverkäufe. Sämtliche BB ASCON Coaching- Themen sind ab sofort verfügbar und für die D-A-CH-Region freigegeben. Kapitalmarktanleger greifen heute über das Internet auf eine Vielzahl von Aktien-Notierungen zurück und können Wertpapiere rund um den Globus kaufen und verkaufen. Dabei lässt sich der Aktienhandel langfristig über Investments, mittelfristig über Geldanlagen als auch kurzfristig über das Trading gestalten und wahrnehmen. Jede dieser Facetten konfrontiert den Aktionär mit zahlreichen Anlagechancen und stellt Marktteilnehmer vor die Aufgabe eine Vielzahl an Informationen, Daten und anlagebegleitenden Börsenthemen zu berücksichtigen und mithilfe von Prioritäten zu verarbeiten. Hier setzt das BB ASCON Börsencoaching gezielt an und ermöglicht dem Coachee aus dem gesamten Spektrum professioneller Börsenthemen geeignete Lösungsansätze mit BB ASCON zu entwickeln und prozessbezogen zu adaptieren. Die Dynamik, die aktienbasierte Eigenhandelsgeschäfte begleitet, lässt sich mithilfe der methodischen BB ASCON Grundüberlegungen, der unabhängigen Expertise und der marktsynchronen Auswahl der Ansätze über mehrere Schritte entschleunigen und gestalten. Der BB ASCON Kunde gewinnt neue Einblicke und wird in die Lage versetzt, den Fokus auf den Erfolg der Eigenhandelsgeschäfte zu legen. Die individuelle Entscheidungsfindung wird durch den BB ASCON Sparringspartner, den Zugriff auf neue Wissens- und Erfahrungsquellen reflektiert, ausgebaut als auch nachhaltig verstärkt. Häufige Ad-hoc-Entscheidungen lassen sich durch eine neue Gelassenheit und Kompetenz substituieren und kosteneffektiv reduzieren. Duplizierbare Handelsgewinne mit Aktien ermöglichen Auf dem Weg zu ihren Eigenhandelsgeschäften stehen Kapitalmarktkunden vor den operativen Anforderungen, die das BB ASCON Börsencoaching transparent und strategisch mithilfe von 180 Börsenthemen anschaulich zur Verfügung stellt. Jedes dieser Themen ist in der Lage, die Kosten, die während eines aktienbezogenen Geschäftsprozesses entstehen, zu reduzieren. Mithilfe dieser Fokusthemen lernen Kunden ihre Lösungsansätze mehr und mehr in Richtung duplizierbarer Handelsgewinne zu entwickeln und mit ihrem BB ASCON Coach als Sparringspartner effizient und kritisch aufzuarbeiten. "Wenn BB ASCON Kunden ihre Aktiengeschäfte weiterentwickeln möchten, stehen ihnen mit den neuen Coaching Themen und Schwerpunkten eine Vielzahl an Praxiswissen, Prozessanalysen und strategischem Know-How zur Verfügung", stellt Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführer der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH fest. "Jedes einzelne Schwerpunktthema kann dem Kunden helfen, die Kosten abzusenken und die individuelle Expertise auf einen zuvor ungeahnten Stand zu katapultieren. Jede Risikoanalyse lässt sich später objektiver gestalten und die strategische Verwertbarkeit der Eigenhandelsgeschäfte erhöhen. BB ASCON fungiert in diesem Kontext als neutraler Reflektor und kann die Entscheidungsfindung der Kunden und Geschäftspartner entscheidend mitprägen. Das möchten wir im Jahresverlauf auch für weitere Asset-Klassen anbieten", so Ralf Kröpke abschließend. Informationen zu BB ASCON? Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, die BB ASCON e.K. und die BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH mit Geschäftssitz in Heidelberg, Baden- Württemberg, unterstützen Kapitalmarktkunden, ihre Geschäftsprozesse auf Transparenz und Profitabilität auszurichten. Seit 2008 arbeiten Kunden aus sechzehn Nationen mit BB ASCON Softwarelösungen, Algorithmen wie auch Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für nachhaltige Kapitalmarktgeschäfte. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de. BB ASCON Markenschutz? BB ASCON(R) und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2020 07:45 ET (12:45 GMT)