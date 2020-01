San Francisco (ots/PRNewswire) - Neues Cloud-basiertes integriertes System nutzt die fortschrittliche Technologie des maschinellen Lernens, um Gästedaten und Informationen von hoher Zuverlässigkeit bereitzustellen und damit direkte Einnahmen und Personalisierung zu ermöglichenRevinate, der weltweit führende Anbieter von Datenmanagement und -erkenntnissen, hat heute die erste Plattform für Gästedaten der Hotelbranche vorgestellt. Diese wurde speziell entwickelt, um reichhaltige Gästeprofile für Hotels und Hotelgruppen aller Größenordnungen zu aggregieren, zu bereinigen und bereitzustellen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Zehntausenden von Hoteliers hat Revinate die Plattform für Gästedaten entwickelt, um den dringenden Bedarf der Hotelbranche an einer sauberen, robusten und einheitlichen Sicht auf den Gast zu erfüllen. Durch die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen bietet die Plattform Hoteliers eine ganzheitliche Sicht auf ihre Gäste. So können Erkenntnisse gewonnen werden, mit denen direkte Buchungen, Gewinne und Gästezufriedenheit gesteigert werden können."Seit Jahrzehnten haben Technologieunternehmen einen auf Zimmer fokussierten Ansatz für die Gastfreundschaft gewählt, indem sie Zimmer verwalten, nicht Gäste. Wir erleben eine tektonische Verschiebung hin zu einem gästezentrierten Ansatz, und Revinate liefert die Daten und Informationen, die das Gasterlebnis verändern", sagte Marc Heyneker, CEO und Mitbegründer von Revinate. "Unsere Gästedatenplattform liefert die sauberste und robusteste Zusammenstellung von Gästedaten, die Hoteliers je zur Verfügung gestellt wurde. Mit unserer bahnbrechenden Technologie haben Hoteliers jetzt Zugang zu einheitlichen Gästeprofilen, die eine unübertroffene direkte Umsatzsteigerung und personalisierte Gasterlebnisse ermöglichen."Die Erkenntnisse und Daten von Revinate haben uns geholfen, die Erfahrungen unserer Gäste in allen unseren Häusern zu verbessern und in den ersten beiden Jahren mehr als 54 Millionen Dollar an Einnahmen zu erzielen", sagte Carlie Stevenson, Marketingleiter von Brittain Resorts & Hotels. "Die neue Plattform für Gästedaten von Revinate wird uns dabei helfen, robustere Gästeprofile zu erstellen und neue Möglichkeiten zu schaffen, um unsere Gäste zu überraschen und zu erfreuen."Mit Daten fängt alles anDie Plattform für Gästedaten ist das Herzstück des Hoteltechnologie-Ökosystems und nimmt Daten aus den kritischen Systemen der Branche nahtlos auf. Mit Revinate haben Hotels Zugang zu einer fortschrittlichen maschinellen Lerntechnologie, die einen mehrstufigen Prozess der Synthese, Zusammenführung und Bereinigung von Daten in einer sicheren, umfangreichen Gästedatenbank umfasst.Die umfangreichen Gästeprofile von Revinate ermöglichen die gastorientierte Kommunikation und werden mit jedem neuen Datenpunkt, der von Quellen wie Property Management Systemen, Point-of-Sale Systemen, Loyalitätsplattformen und mehr empfangen wird, intelligenter. Die Funktionen der Gästedatenplattform umfassen auch Lifecycle-Marketingkampagnen (Revinate Marketing) und Gasterfahrungsmanagement (Revinate Guest Feedback) in einem integrierten System, das speziell für das Gastgewerbe entwickelt wurde.Entwickelt für GruppenAuf Gruppenebene erleben Hoteliers eine Reihe unterschiedlicher Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Revinate ist für Gruppen konzipiert und ermöglicht eine objektübergreifende Transparenz mit den richtigen Kontrollen, Arbeitsabläufen und Informationen, um das Erlebnis für Gäste einfach und effektiv zu optimieren. Revinate ermöglicht die Berichterstattung für alle wichtigen Interessengruppen, einschließlich Eigentümer, Vermögensverwalter, regionale Führungskräfte, Geschäftsführer und mehr.Als weltweit führendes Unternehmen im Gastdatenmanagement hat sich Revinate der Datensicherheit und der Einhaltung aller Datenschutzgesetze durch die Kunden verschrieben. Hoteliers können leicht nachvollziehen, über welche Arten von Daten sie verfügen, welche Verwendungen von Daten die Gäste genehmigt haben, und wie die Interaktion mit ihnen optimal gestaltet werden kann. Diese Funktionen können Hotels dabei helfen, Verpflichtungen aus Vorschriften wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO), dem kalifornischen Consumer Privacy Act (CCPA) und anderen zu erfüllen.Unter https://www.revinate.com/guest-data-platform/ erfahren Sie mehr über die Gästedatenplattform von Revinate.Informationen zu RevinateFür weitere Informationen über Revinate besuchen Sie bitte www.revinate.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080574/Dashboard___Group.jpgPressekontakt:Name: Ken ShumanInterConnected StrategiesE-Mail: kenshuman@kenshuman.comTelefon: (415) 517-7211Original-Content von: Revinate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140704/4500642