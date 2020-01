BERLIN (Dow Jones)--Vor den Wirtschaftsführern der Welt in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Klimaschutz ins Zentrum ihrer Rede gerückt und als "eine Frage des Überlebens" bezeichnet. Deshalb gebe es Handlungsdruck, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, wonach die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden müsse, betonte Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Doch mit den jetzigen Verpflichtungen sei es nicht möglich, die Vorgaben zu erreichen.

"Das bedeutet, dass die Welt gemeinsam handeln muss." Jedes Land müsse seinen Beitrag leisten - sowohl im Bereich der Artenvielfalt als auch im Bereich des Klimaschutzes. Merkel sprach von "Transformationen von gigantischem historischen Ausmaß". Den Auftrag von Paris ernst zu nehmen, heiße, "die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen". Die Wirtschaft müsse zu "völlig neuen Wertschöpfungsformen" kommen, und das in einer Zeit, in der mit der Digitalisierung "eine zweite riesige Transformation" zu bewältigen sei. Die Kanzlerin äußerte ihre Hoffnung, dass digitale Prozesse auch beim klimapolitischen Wandel möglich seien.

Merkel betonte, der Klimawandel sei für sie durch Daten "eine klare wissenschaftliche Evidenz". Viele würden das jedoch anders sehen. Zurzeit würden "die Fakten mit den Emotionen konkurrieren". Es herrsche zwischen Klimaaktivisten und Klimaleugnern eine "Sprachlosigkeit", die ihr "Sorge" mache. Deswegen rief sie beide Gruppen zum verstärkten Austausch und Dialog auf.

Merkel verteidigte auch die Klimaanstrengungen Deutschlands und der EU. Europa will als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. Dazu hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Davos bereits ihren "Green Deal" vorgestellt.

