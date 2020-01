Viele Weltmarktführer müssen den Generationswechsel meistern - in einer Phase des ökonomischen Umbruchs. Die Söhne und Töchter bauen auf Tradition, emanzipieren sich - und stellen sich den Herausforderungen der Zeit.

Es fehlte nicht viel, und Viking hätte das Vertrauen zwischen Vater und Sohn zerstört. Die giftgrünen Rasenmäher schnitten Gartengras akkurat, kein Zweifel, ob als Benziner oder mit Akkuantrieb. Allein technisch, so sah es Hans Peter Stihl, handelte es sich bei ihnen nicht wirklich um Spitzenprodukte. Also beließ es Stihl, heute 87, der die österreichische Firma 1992 gekauft hatte, beim dualen Vertrieb von Stihl- und Viking-Mähern. Bis sein Sohn Nikolas, 59, sich durchsetzte - und Viking 2019 unters Dach von Stihl holte.

Nikolas Stihl steuert seit 2012 die Geschicke in Waiblingen bei Stuttgart. Natürlich ist er noch immer lang, der Schatten seines Vaters, der das Unternehmen zum Weltmarktführer für den motorisierten Gartenbedarf aufgebaut hat, für Heckenscheren und Häcksler, für Kettensägen - und Rasenmäher.

Auf der Kommode in Stihls Büro thront das froschgrüne Modell eines Aufsitzmähers. Seit genau einem Jahr vertreibt er die Viking-Geräte nun schon als Stihl-Produkte; das Grün der Tiroler weicht dem Orange der Waiblinger, die Marke Viking verschwindet. "Ich war der Meinung, dass wir von unseren Händlern her denken müssen", sagt Nikolas Stihl, "und die erwirtschaften normalerweise mehr Umsatz mit Rasenmähern als mit Motorsägen."

Nur kein Klonkrieger sein

So ist das in jeder guten Familie. Und in jedem guten Familienbetrieb zumal: Die Alten verleihen den Jungen Flügel, damit sie eines Tages Gebrauch von ihnen machen. Man dürfe als Nachfolger "nicht versuchen, zu klonen", so Stihl. Stattdessen gehe es darum, "eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln". Auch wenn das nicht so leicht ist als Spross eines erfolgreichen Vaters. Natürlich gebe es Mitarbeiter, die noch immer "in Richtung Seniorchef schauen", sagt Nikolas Stihl: "Aber das muss man schon aushalten in der eigenen Firma." Der Patriarch und sein Erbe - bei Stihl haben sie vorgemacht, dass der Übergang gelingen kann. Dass die Differenzen groß sein können, vielleicht sogar müssen, damit der Junior sich mit der Firma identifiziert wie der Vater - solange es nicht persönlich wird. Der Übergang sei rundweg positiv verlaufen, sagt Nikolas Stihl: "Ich könnte es mir kaum besser wünschen."

Nicht immer läuft es so geschmeidig. Zumal dann nicht, wenn der firmeninterne Umbruch in eine Zeit der Unsicherheit fällt und sich Rahmenbedingungen rasch verändern. In zahlreichen deutschen Weltmarktführer-Firmen stehen Generationswechsel an - und die Neuen vor gewaltigen Aufgaben. Sie müssen das Kerngeschäft digitalisieren, Wettbewerber aus Asien auf Distanz halten, mit Handelsbarrieren rechnen - und ihre Unternehmen in eine CO2-freie Welt führen. Der Nachwuchs ist gut ausgebildet, international sozialisiert, selbstbewusst erzogen - und er kann auf die Namen und das Netzwerk der Eltern zugreifen. Aber reicht das? Sind die Jungen auch klug und gewitzt genug, um zu verteidigen, was ihre Mütter und Väter erobert haben: den Status "Weltmarktführer"?

Vom Erfolg der nächsten Generation hängt auch Deutschlands Zukunft ab. Viele Global Player sind mittelständisch geprägt, in Familienhand, sie bilden das Rückgrat der Exportwirtschaft, garantieren gut bezahlte Jobs in der Heimat. "Germany's Mittelstand puts happy workers over profits", urteilt die "Financial Times", wohl wahr: Er ist noch immer ein Synonym für das Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik, für das Soziale der Marktwirtschaft. Und natürlich strahlen die Weltmarktführer auch "auf Zulieferer ab, die nicht selten ihren Sitz in der örtlichen Umgebung haben", sagt Christoph Müller, BWL-Professor an der Universität St. Gallen: "Geht es ihnen schlecht, leidet die Region."

Müller schlägt vorsichtshalber Alarm. "In Zukunftsbranchen wie künstliche Intelligenz, soziale Medien oder Biotech sind andere Länder stärker", sagt er, und: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Technologievorsprung schmilzt und Deutschland Weltmarktführer verliert." Etwa wenn digitale Stars an ausländische Firmen verkauft würden - wie 2018 Mackevision, ein Anbieter von Virtual-Reality-Technik aus Stuttgart an die Technologieberatung Accenture. Viele Unternehmen seien stark in klassischen Branchen: Maschinenbau, Auto, Elektrotechnik. Aber als Standort lebe Deutschland "in gewisser Weise von seiner Substanz".Umso wichtiger ist, dass der Generationswechsel reibungslos vonstatten geht, dass sich die Nachfolger auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Stihl setzt auf vernetzte Geräte. Klinikausrüster B. Braun Melsungen zieht es weiter nach Asien. Tunnelbauer Herrenknecht will mit neuen Bohrern schwer ausbeutbare Rohstoffe erreichen, Schraubenkonzern Würth "Qualität vor Preis" stellen - und der Klimaschrankhersteller Binder den Cannabismarkt erobern. Auch bei nationalen und europäischen Marktführern stehen Nachfolger vor Herausforderungen: bei den Drogerieketten Rossmann und dm etwa, beim Optiker Fielmann, beim Heizungsbauer Viessmann.

Der junge Troubleshooter

Nikolas Stihl ist sicher, dass sein Unternehmen die digitale Revolution meistert. Er verweist auf einen Knopf, schwarz-orange, circa fünf Zentimeter Durchmesser, 20 Gramm, knapp 20 Euro: ein Sensor, den die Kunden von Stihl auf ihre Motorsägen, Freischneider und Saughäcksler anbringen können. Der Smart Connector, seit Frühjahr 2019 auf dem Markt, erfasst die Laufzeit, das Alter und die Motorleistung der analogen Forstgeräte - und sendet die Daten via Mobilfunk in die Stihl-Wolke. So werden Nutzer informiert, wenn etwa eine Wartung ansteht - auf Wunsch auch versorgt mit einem Termin beim Fachhändler.

Nikolas Stihl kontrolliert das Unternehmen als Chef des Aufsichtsrates der AG und Chef des Beirates der Holding; das operative Geschäft liegt in den Händen des Vorstands um Bertram Kandziora. Die mehr als 17.000 Mitarbeiter des Unternehmens setzen pro Jahr fast vier Milliarden Euro um - 90 Prozent davon im Ausland. Stihl-Produkte sind weltweit im Einsatz; in Peru haben die Waiblinger gerade ihre 39. Vertriebsgesellschaft gegründet - und in Stihls Büro hängen Bilder an der Wand, die die Globalität des Unternehmens bezeugen. Ein Foto zeigt Chuck Leavell, den ...

