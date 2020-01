Anleger können künftig weniger Verluste mit Börsengeschäften steuerlich verrechnen. Das gilt für Zertifikate und Pleite-Papiere. Es gibt aber Wege, Steuervorteile zu retten.

Finanzminister Olaf Scholz kassiert von diesem Jahr an mehr Steuern bei Anlegern. Weitgehend unbemerkt verschärfte er die Steuerregeln für Verluste aus Pleitepapieren und solchen Zertifikaten, die als Termingeschäfte eingestuft werden. Pro Jahr können Anleger jeweils nur noch 10.000 Euro an Verlusten mit Gewinnen verrechnen. Bisher gab es keine Obergrenze.

Immer wenn der Fiskus Steueregeln verschärft, gibt es findige Experten, die nach Wege suchen, Steuervorteile zu retten. Bei den Termingeschäften geht es um Zertifikate, mit denen viele Anleger täglich handeln, etwa auf den Dax, den Ölpreis oder den Dollar. Im Laufe eines Jahres sammeln sich viele kleine Verluste an. Schnell sind 10.000 Euro erreicht. Alles was an Verlusten über dieses Limit hinausgeht, lässt sich von 2021 an nicht mehr im gleichen Steuerjahr mit Gewinnen verrechnen.

Der alte Steuervorteil lässt sich retten, wenn Anleger nicht privat, sondern gewerblich mit Zertifikaten handeln. Dann können sie unbegrenzt Verluste mit Gewinnen verrechnen. Für den gewerblichen Börsenhandel gibt es bereits einen steuersparenden Mantel, die sogenannte Spardosen-GmbH. ...

