Auf dem Oslofjord, an dessen nördlichem Ende die norwegische Hauptstadt Oslo liegt, werden bis zum Jahr 2022 fünf Elektrofähren in Betrieb gehen - die ersten davon bereits 2021. Den Auftrag zum Betrieb der E-Fähren hat die Verkehrsbehörde Ruter dem norwegischen Anbieter Boreal Sjø erteilt. Boreal Sjø hatte sich in einer Ausschreibung gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Der Vertrag zwischen dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...