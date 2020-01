Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde während der jetzt beginnenden Strategieprüfung weiterhin an der jetzigen Strategie ausrichten. "Wir haben eine neue Strategie erst dann, wenn wir die Prüfung abgeschlossen haben", sagte Lagarde in ihrer Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung in Frankfurt.

Sie rechne damit, dass die Prüfung bis November oder Dezember laufen und im Dezember kommuniziert werden könne. Zwischendurch werde die EZB "prüfen, analysieren, Schlüsse aus der Markt- und monetären Situation ziehen", die unabhängig von der Strategieprüfung sein würden.

In der aktuellen Forward Guidance kommt eine Neigung der EZB zu einer weiteren Lockerung zum Ausdruck. Zugleich räumte Lagarde aber ein, dass die EZB nicht mehr wie 2003, dem Zeitpunkt der bisher letzten Strategieprüfung, Geldpolitik betreiben könne. Ein Schwerpunkt der Strategieprüfung soll das numerische Inflationsziel, derzeit "unter, aber nahe 2 Prozent", sein.

