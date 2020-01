BAD MUSKAU (dpa-AFX) - Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest errichtet Sachsen an der gesamten Grenze zu Polen eine Barriere für Wildschweine. Die vom Kabinett getroffene Entscheidung soll so schnell wie möglich umgesetzt werden, teilte die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag in Bad Muskau mit. Im Norden beginnend wird der 128 Kilometer lange Grenzverlauf mit einem Elektrozaun und Abwehrnetzen gesichert. Die Kosten belaufen sich auf rund 250 000 Euro. "Wir wollen keine Möglichkeit ungenutzt lassen, das Risiko zu verringern", sagte Köpping. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Schweinepest immer näher an Deutschland heranrückt. In Polen fand man die Tierseuche bei einem toten Wildschwein nur zwölf Kilometer von der Grenze entfernt./jos/DP/stw