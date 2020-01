EU-Parlamentsvizepräsident Othmar Karas (ÖVP) sieht die Emission einer europäischen "Zukunftsanleihe" als Möglichkeit, das nächste mehrjährige EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 zu stärken. Damit könnten die EU-Bürger zum Beispiel in Klimaschutzprojekte investieren, erklärte Karas am Donnerstag vor Journalisten in Brüssel.Mit der Schaffung der neuen Finanzierungsmöglichkeit will der EU-Abgeordnete ...

