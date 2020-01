Mainz (ots) -Freitag, 24. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenTerrarium einrichten - Was gilt es zu beachten?Polyneuropathie - Vor allem Diabetiker sind betroffenReisetipp Plovdiv - Ein Geheimtipp in BulgarienGast: Jeanette Hain, SchauspielerinFreitag, 24. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteNach Schüssen auf SPD-Bürgerbüro - Wie geht es Karamba Diaby inHalle?Expedition Deutschland: Heusweiler - Engagement für Mensch und TierTruckerin Vivien - Immer unterwegs auf der StraßeFreitag, 24. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuszeit: Thailand - Reisetipps für BangkokFreitag, 24. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMarie Nasemann mag Fair Fashion - Model setzt auf NachhaltigkeitDésirée Nosbusch im ZDF - Zweite Staffel "Bad Banks" startetPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 24. Januar 2020, 23.10 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückUS-Schriftsteller versus Greta - Jonathan Franzens Klima-ProvokationNeue Vorwürfe gegen Roman Polanski - Proteste zum Filmstart von"Intrige"Wenn Künstler auch Täter sind - Kann man Werk und Person trennen?Gäste: Thea Dorn, Stefanie Lohaus - Umgang mit Kunst von TäternEdward Hoppers Landschaften - Ausstellung in der Fondation BeyelerGast: Kaiser Quartett, mit "Grossraumdisco"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4500876